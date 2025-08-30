«Даже если этот выбор неправильный»: Наташа Королева рассказала правду об отношениях с невесткой
© Starface.ru
Певица Наташа Королева заверила, что находится в хороших отношениях с женой единственного сына Мелиссой (настоящее имя Анна) Волынкиной. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» пояснила, что уважает выбор Архипа Глушко, даже если ей не все нравится.
«Я уважаю его выбор и считаю, что даже если этот выбор, может быть, и неправильный, но это его выбор», — сказала Королева в беседе с Пятым каналом.
Сблизиться с невесткой певице помогло общее увлечение. Наташа привлекла Мелиссу к работе в огороде. По словам Королевой, они с удовольствием вместе занимаются домашними делами. При этом Мелисса часто готовит для гостей свои блюда и печет вкусное песочное печенье.
Кроме домашних дел, свекровь и невестка вместе посещают светские мероприятия.
Напомним, что свадьба Архипа и Мелиссы состоялась в 2024 году в Санкт-Петербурге. Молодые люди расписались, однако родственников невесты на свадьбе не было.
