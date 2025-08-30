«Даже если этот выбор неправильный»: Наташа Королева рассказала правду об отношениях с невесткой

Певица Наташа Королева заверила, что находится в хороших отношениях с женой единственного сына Мелиссой (настоящее имя Анна) Волынкиной. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» пояснила, что уважает выбор Архипа Глушко, даже если ей не все нравится.

«Я уважаю его выбор и считаю, что даже если этот выбор, может быть, и неправильный, но это его выбор», — сказала Королева в беседе с Пятым каналом.

Сблизиться с невесткой певице помогло общее увлечение. Наташа привлекла Мелиссу к работе в огороде. По словам Королевой, они с удовольствием вместе занимаются домашними делами. При этом Мелисса часто готовит для гостей свои блюда и печет вкусное песочное печенье.

Кроме домашних дел, свекровь и невестка вместе посещают светские мероприятия.

Напомним, что свадьба Архипа и Мелиссы состоялась в 2024 году в Санкт-Петербурге. Молодые люди расписались, однако родственников невесты на свадьбе не было.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева отправилась с невесткой на шоппинг. Певица показала кадры из магазина одежды, в котором они с Мелиссой выбирали наряды. Девушка перемерила несколько вариантов, но никак не могла определиться. В итоге она остановилась на двух платьях – вечернем и более повседневном.