01:01, 21 января 2023
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«Ненавижу, когда он делает это»: Анна Седокова выдала сексуальную тайну ненасытного мужа
Анна Седокова рассказала, что ненавидит тренировки с мужем.
Фото: Анна Селищева/ Starface.ru
Певица Анна Седокова раскрыла сексуальную тайну с мужем Янисом Тиммой. Она призналась, что «ненавидит, когда он делает это».
Седокова выдержала в соцсетях пятичасовую паузу и рассекретила, что ее так сильно раздражает в муже.
«Ненавижу, когда меня тренирует муж», - призналась Седокова под видео из спортзала. Но это еще не весь секрет.
«В общем он платит мне, чтобы я с ним тренировалась», - добавила артистка.
Ранее Седокова выложила петтинг с ненасытным мужем у бассейна.
Источник фото:Анна Селищева/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: