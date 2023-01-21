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01:01, 21 января 2023
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«Ненавижу, когда он делает это»: Анна Седокова выдала сексуальную тайну ненасытного мужа

Анна Седокова рассказала, что ненавидит тренировки с мужем.

«Ненавижу, когда он делает это»: Анна Седокова выдала сексуальную тайну ненасытного мужа

Фото: Анна Селищева/ Starface.ru

Певица Анна Седокова раскрыла сексуальную тайну с мужем Янисом Тиммой. Она призналась, что «ненавидит, когда он делает это».

Седокова выдержала в соцсетях пятичасовую паузу и рассекретила, что ее так сильно раздражает в муже.

«Ненавижу, когда меня тренирует муж», - призналась Седокова под видео из спортзала. Но это еще не весь секрет.

«В общем он платит мне, чтобы я с ним тренировалась», - добавила артистка.

Ранее Седокова выложила петтинг с ненасытным мужем у бассейна.

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