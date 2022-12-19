Анна Седокова выложила петтинг с ненасытным мужем у бассейна

Певица Анна Седокова на фоне слухов о разводе с третьим мужем – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой – устроила разврат с ним прямо у бассейна.

Исполнительница выложила в соцсетях короткие видео с ласками сексуального характера. На них Тимма игриво прикасается к груди певицы, нанося на ее тело масло. То же самое мужчина сделал с ногами Седоковой, распределяя масло по коже.

В аккаунте баскетболиста появилось фото, как пара лежит на шезлонге у того же бассейна. Тимма держит жену за бедра, а Седокова тем временем кладет руку ему под шорты, ближе к области пениса.

Ранее певица записала видео, в котором полуголой прогуливается на фоне Эйфелевой башни.