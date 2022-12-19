11:50, 19 декабря 2022
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Анна Седокова выложила петтинг с ненасытным мужем у бассейна
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Анна Седокова на фоне слухов о разводе с третьим мужем – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой – устроила разврат с ним прямо у бассейна.
Исполнительница выложила в соцсетях короткие видео с ласками сексуального характера. На них Тимма игриво прикасается к груди певицы, нанося на ее тело масло. То же самое мужчина сделал с ногами Седоковой, распределяя масло по коже.
В аккаунте баскетболиста появилось фото, как пара лежит на шезлонге у того же бассейна. Тимма держит жену за бедра, а Седокова тем временем кладет руку ему под шорты, ближе к области пениса.
Ранее певица записала видео, в котором полуголой прогуливается на фоне Эйфелевой башни.
Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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