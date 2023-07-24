«Немного поправился»: названа причина, по которой Борис Корчевников пропал с экранов

Российский телеведущий и актер Борис Корчевников вышел на связь с поклонниками. Он рассказал, что сейчас занимается своим здоровьем. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Недавно передачу «Судьба человека» заменили на шоу «Жизни и судьбы». Ходили слухи, что такие перемены произошли из-за проблем со здоровьем ведущего Бориса Корчевникова. Дело в том, что он несколько лет боролся с опухолью мозга. Хирурги прооперировали его, но был задет слуховой нерв.

На данный момент 41-летний Корчевников находится в Москве. В своей недавней передаче он признался, что за последние месяцы набрал в весе из-за активного лечения.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку», – поспешил успокоить зрителей Борис.

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