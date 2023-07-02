«Из-за состояния здоровья»: закрылась программа с Борисом Корчевниковым

40-летний Борис Корчевников несколько лет боролся с опухолью мозга. Врачи прооперировали телеведущего, но был задет слуховой нерв. Вследствие этого многие уверены, что передача «Судьба человека» закрылась из-за ухудшения здоровья звезды.

Оказалось, что редакторы заменили телепроект сначала на шоу «Жизни и судьбы», а вскоре начали выпускать в эфир старые серии под видом новых.

Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал поведение телередакторов. По его мнению, низких рейтингов у программы не было. Зрители любили телепроект, смотрели и ждали новых выпусков.

Ашуров предположил, что подальше от эфира Корчевникова держат из-за возникших осложнений в здоровье телеведущего.

«Склоняюсь к тому, что это из-за состояния здоровья сделали такую временную передышку», — пояснил он.

Ранее мы писали, что телеведущий Борис Корчевников снялся в постельной сцене для сериала и покаялся.