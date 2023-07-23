«Не буду писать больше»: шансонье Жека впервые заговорил о трагической смерти жены

Российский автор-исполнитель Евгений Григорьев, также известный под псевдонимом Жека, впервые после семейной трагедии заговорил о самоубийстве жены.

Супруги шансонье Елизаветы Крапивиной не стало 21 июля. Ее тело нашли возле многоэтажного дома в самом центре Москвы. Елизавета была для музыканта не только членом семьи и верным другом, но и помощником в работе. Она решала все организационные вопросы и оставалась с Евгением на ночные концерты. Выходные пара всегда старалась проводить вместе.

Рядом с шансонье сейчас дочь Маша, а также друзья и близкие. Фанаты артиста не перестают выражать свои соболезнования.

«Моя Лиза ушла. Сейчас не буду писать больше, потому как боль накрывает всего меня. Она была и останется самой светлой частью моей жизни», – цитирует Григорьева Woman.ru.

В конце исполнитель поблагодарил всех поклонников за поддержку и добрые слова в адрес супруги.

Напомним, первой женой Евгения Григорьева стала Лариса Борисова. У пары родились двое сыновей. С Елизаветой Крапивиной шансонье долгое время состоял в фактическом браке. Официально поженились они только в 2021 году. Теперь музыканту придется одному воспитывать их 11-летнюю дочь.

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