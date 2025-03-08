«Нельзя экономить на финансистах»: Рудковская назвала настоящую причину задержания Митрошиной

Яна Рудковская назвала настоящую причину задержания Саши Митрошиной.

Звездный продюсер прокомментировала задержание Митрошиной, раскритиковав ее за отсутствие советника. Рудковская подчеркнула, что все крупные блогеры совершают одну и ту же ошибку, не нанимая на должность финансиста настоящих профессионалов своего дела.

Также Яна вспомнила о том, что еще в 2023 году на Митрошину завели дело за уклонение от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей: тогда она применяла упрощенную систему налогообложения. Однако эту историю поставили на паузу после того, как Саша начала выплачивать долг. А позже блогерша сообщила, что закрыла налоговую задолженность.

Кроме того Рудковская жестко высказалась о финансовой грамотности Лерчек, Елены Блиновской и Александры Митрошиной и посоветовала им не экономить на советниках.

«Вот вам всем бесплатная мудрость от меня, которая не облагается налогами и за которую не придется платить мне, как за курсы от Саши и Леры. Они учат, как стать богатыми, а я научу вас, как остаться свободными. Нельзя экономить на финансистах. С такими оборотами не штат бухгалтеров надо иметь, а хорошего финансиста и налогового консультанта. И с них пылинки сдувать. Если вы демонстрируете свои траты, очевидно, что внимание будет уделено вашим налогам. Все просто», - поразмышляла продюсер в Telegram-канал «Голубь мира Яна Рудковская».

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