«Тренд на Россию»: продюсер Яна Рудковская рассказала, что сейчас в моде

«Форум в большом городе», организованный VK, проходит на площадке Киноконцертного комплекса «Мосфильм». Мероприятие посетили приглашенные звезды, среди которых оказалась продюсер Яна Рудковская. В беседе с журналистами она рассказала о новых трендах в российском обществе.

Корреспондент сайта «Страсти» узнал у бизнес-вумен, что все больше и больше людей обращаются к теме Родины. Особенно это заметно в музыкальной сфере, где лидируют патриотические композиции.

«Это тренд — любовь к Родине. Я состою в совете экспертов практически всех премий, и я вам могу сказать: голосуй, не голосуй — выиграет "Матушка земля". Это хит, который выигрывает на данный день все. Все, что сделано в России, спето в России, это все сейчас в тренде. Если мы возьмем три года назад, когда кто-то боялся говорить о России, то сейчас такого нет», — заявила Рудковская.