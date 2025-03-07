«Тот самый, за которым я лазила через забор»: Рудковская рассказала о будущем сына Николая

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее сын Николай начнет заниматься семейным бизнесом. Звезда рассказала о масштабных проектах, которые возглавит ее наследник в интервью Kp.ru.

У знаменитости четверо сыновей. Старшего из них – Андрея она усыновила во время брака с Виктором Батуриным. Многие думали, что именно он продолжит дело матери. Но она сообщила, что семейным бизнесом займется ее сын Николай.

Наследники продюсера заканчивают обучение в магистратуре МГИМО. По словам женщины, сыновья определились со своим будущим.

Рудковская рассказала, что они с мужем Евгением Плющенко хотят сделать Академию фигурного катания международной. В ближайшие несколько лет они планируют открыть ледовые дворцы и спортивные в школы в Баку, Анталии и Дубае. Эти проекты возглавит Николай Батурин.

«Руководит всем нашим международным направлением один из моих старших сыновей — Николай Батурин — тот самый, за которым я лазила через забор, и прошла 221 суд со своим бывшим мужем по детям и не только. Тот самый, которому я дала потрясающее образование», – поделилась Яна.

Она добавила, что Николай окончил МГИМО с красным дипломом и заканчивает обучение в магистратуре. Она не забыла упомянуть и своего сына Андрея. Но отметила, что он после обучения уходит в серьезный бизнес «по приглашению одной из лучших российских компаний».

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская рассказала о своих секретах красоты в беседе с сайтом «Страсти».