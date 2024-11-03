«Некоторым не хочется, чтобы она пела»: почему дочери Александра Серова не удалось стать популярной

Единственная дочь певца Александра Серова Мишель решила пойти по стопам знаменитого отца, однако так и не смогла добиться успеха на эстраде. При этом ее мать и бывшая жена артиста Елена Стебенева заявила, что пробиться на большую сцену наследнице мешает сам Серов.

В своем блоге она опубликовала разоблачающий исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» пост, однако вскоре удалила его по просьбе Мишель. Позже она решила объясниться с подписчиками.

«Мишель нигде и нет, потому что некоторым не хочется, чтобы она пела. И это говорится в лицо: я ее не приглашу на свой вечер. Я понимаю, что никто никому не должен. Но и белых и пушистых из себя не нужно тогда строить. А я всего лишь сказала правду, хотя она многим и не нравится. А шоу-бизнес он такой, жабогадюкинский», — разоткровенничалась Елена.

Бывшая жена Серова также отметила, что Мишель прекрасно поет и ей, как матери, обидно, что дочь практически никогда не появляется на телеэкранах.

Ранее Александр Серов рассказал, что берет дочь на корпоративы для ее продвижения. Он заверил, что Мишель поет в перерывах между его выходами на сцену. «Когда организаторы хотят, чтобы девушка перебивала, я ее приглашаю», — заявил артист.

Несколько лет назад выяснилось, что у Серова 30 лет назад был роман с поэтессой Валентиной Аришиной. Женщина родила двух дочерей и назвала их отцом Серова. Однако он детей не признал и все свое наследство завещал законной наследнице Мишель.