«Что за безобразие?»: Александр Серов оставил без наследства внебрачных дочерей

70-летний композитор Александр Серов не верит в то, что у него есть внебрачные дочери. Все свое наследство артист завещал законной наследнице Мишель.

Несколько лет назад выяснилось, что у певца был роман с поэтессой Валентиной Аришиной. Она на протяжении 30 лет не рассказывала о тайных отношениях с артистом. Женщина родила двух дочерей и считает их отцом Серова.

Но артист не признает дочерей и считает, что Аришина делает такие заявления ради пиара.

«Ну что за безобразие? Появляется человек спустя 30 лет и говорит, что это моя дочь. Вторая появляется через 32 года, говорит: вот твоя дочка. А никто же деталей не знает», — рассказал он в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Серов пояснил, что оформил все имущество на дочь Мишель. Действия со стороны Валентины он называет тщательно спланированной спецоперацией под кодовым названием «Забеременеть от звезды».

С 1991 по 2010 год артист был женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой. У супругов родилась дочь Мишель, которая в 2019 году вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова.

Ранее певец Александр Серов прокомментировал информацию о том, что зрители ушли с его концерта в Угличе до окончания выступления. Артист заявил об отсутствии претензий к людям.