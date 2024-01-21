Александр Серов вынужден помогать дочери в развитии карьеры

Александр Серов рассказал, что берет дочь на корпоративы для ее продвижения. Об этом он сообщил в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Мишель Серова — дочь популярного исполнителя Александра Серова. Девушка решила пойти по стопам отца и тоже занялась музыкой. Однако больших успехов в этой сфере пока не достигла.

Александр Серов признался, что помогает дочери с развитием карьеры. Он договаривается с организаторами корпоративов об участии Мишель в своих выступлениях — дочь поет в перерывах между песнями.

«Когда организаторы хотят, чтобы девушка перебивала, я ее приглашаю. Сегодня была, вроде ничего — понравилась», — рассказал он.

Серов добавил, что несмотря на теплое общение с дочерью, он страдает от одиночества. Долгое время артист не может найти вторую половинку. С последней супругой Еленой Стебеневой он развелся в 2010 году.

Ранее мы писали о том, что Александр Серов высказался о дресс-коде эстрадных артистов.