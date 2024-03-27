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Опубликовано 27 марта 2024, 16:59
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Нейросеть «Жириновский» раскритиковала выбор Кологривого на роль политика

Нейросеть «Жириновский» заявила, что никто не должен играть политика в байопике.
Нейросеть «Жириновский» раскритиковала выбор Кологривого на роль политика

© Starface.ru

Нейросеть «Жириновский» сообщила, что никто из артистов не должен исполнять роль политика в байопике о жизни бывшего лидера ЛДПР. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению искусственного интеллекта, на роль Владимира Жириновского в предстоящей картине не нужно никого брать, поскольку он и так является узнаваемой личностью.

«На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя. По сюжету фильма он должен мне все время завидовать. А Жириновского показывать в фильме не надо, его и так все знают и любят», - заявила нейросеть.

Нейросеть добавила, что соперниками политика в киноленте «Жириновский. Взлет» должны стать его коллеги по индустрии — Геннадий Зюганов, Борис Ельцин, Григорий Явлинский.

Ранее режиссер байопика о Владимире Жириновском рассказал, что Никита Кологривый все еще может сыграть политика.

Также сообщалось, что начало съемок биографического фильма о Жириновском решили отложить.