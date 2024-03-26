«Если он придет на кастинг, узнаем»: Кологривый еще может сыграть Жириновского в новом фильме о политике

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в новом фильме о политике. В партии ЛДПР опровергли новости о том, что актера лишили данной роли.

Режиссер картины Александр Баранов объяснил, что кастинг на роль еще даже не проводился. Его не лишать возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против.

«Главное — как он играет. Если он придёт на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — цитирует режиссера Telegram-канал RT.

Про инцидент Кологривого в заведении Новосибирска режиссер отметил, что такое может случиться со всем. Некоторым людям, по его словам, нельзя пить, поскольку «они становятся дураками».

Как пояснили в пресс-службе ЛДПР, в скорбные дни на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» не время обсуждать кандидатуру актера на данную роль.

Директор актера Алла отказалась комментировать отмену съемок.

«Комментария не будет, до свидания», — пояснила она в разговоре с телеканалом «360».

Никиту Кологривого отправили под арест на семь суток после дебоша в одном из баров Новосибирска. Актер бросался на людей, провоцировал драку и приставал к девушкам. Одну из них, по данным СМИ, Никита и вовсе укусил за отказ пофлиртовать с ним.

После ареста артиста съемки фильма отложили, а создатели кино объявили новый кастинг.