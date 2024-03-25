«Новый кастинг»: съемки фильма о Жириновском отложили из-за ареста Кологривого

После ареста Никиты Кологривого в картину о Жириновском объявили новый кастинг. Об этом сообщает Regions.

Начало съемок биографического фильма о Владимире Жириновском решено было отложить. Об этом рассказал владелец усадьбы Гребнево под Щелковом, где должны были снимать кино.

«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — рассказал Андрей Ковалев.

Бизнесмен признался, что подобрать кандидата на главную роль будет тяжело из-за яркого характера покойного политика.

«Жириновского сыграть не просто. Сейчас в кино используют специальные маски, как в фильме „Высоцкий. Спасибо, что живой“, для создания похожести актера на главного героя. Но не знаю, оправданно ли это», — поделился он.

Напомним, актера Никиту Кологривого отправили под арест на семь суток после дебоша в баре Новосибирска.

Ранее мы писали о том, что актер Никита Кологривый отказывается от выступлений на корпоративах.