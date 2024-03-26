Нейросеть воссоздаст образ Юрия Никулина для нового фильма

Продюсер фильма «Манюня: Приключения в Москве» Гевонд Андреасян заявил, что в картине появится народный артист СССР Юрий Никулин. Об этом пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Создатели картины смогли получить разрешение от семьи на использование образа Никулина. Работа заняла около 8 месяцев. Уточняется, что воссоздать голос и внешность актера удалось благодаря искусственному интеллекту.

По данным источника, в истории отечественного кинематографа это первый успешный опыт подобного формата.

Напомним, «Манюня: Приключения в Москве» станет полнометражным фильмом, продолжением одноименного сериала про советскую девочку в 1980-е годы. По сюжету Манюня посетит Москву, а Никулин станет одним из главных героев. Премьера киноленты намечена на 30 мая.

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