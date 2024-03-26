Автор исторического детектива прошелся по одноименному сериалу «Цербер»

Автор исторического детектива «Цербер» Александр Гоноровский остался недоволен одноименным сериалом, для которого он писал сценарий. Об этом публицист заявил в интервью Kp.ru.

«К сожалению, сериал вышел невнятным. Я не принимал участия в выборе актеров и имел возможность познакомиться с результатом лишь вместе со зрителем. Я же не всегда понимал, что происходит, не понял — чем закончилось, не уловил смыслов, ради которых важно было рассказать эту историю», — поделился писатель.

Литератор подчеркнул, что не знающим о его произведении людям следует сначала прочитать книгу. Гоноровский сравнил сценарий и роман с двумя драчливыми котами, которых нельзя сажать в одну клетку. Писатель также посетовал на то, что многие современные режиссеры не осознают необходимость тесного взаимодействия со сценаристом. Он добавил, что сценарий создается под определенных актеров, задающих настроение и общую атмосферу будущего проекта.

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