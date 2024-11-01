«Недосып»: Милош Бикович рассказал, справляется ли с ролью отца

Сербский и российский актер Милош Бикович рассказал, что стал меньше спать после рождения ребенка. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался артист, ему очень нравится быть отцом, однако подобная роль оказалась очень тяжелой для него.

«Прекрасно, но тяжело. Недосып», — поделился Бикович.

При этом на вопрос журналистов о том, что для него является главной составляющий в воспитании наследника, звезда «Холопа» не решился ответить, поскольку он совсем недавно познал это чувство.

«Когда это дело доделаю, я, наверное, вам скажу», — резюмировал 36-летний актер.

В 2021 году Милош Бикович получил российский паспорт. В апреле минувшего года артист рассказал, что не стыдится быть гражданином РФ, несмотря на дискриминацию со стороны Запада.

В январе 2024-го у Биковича родился первенец от сербской модели и юристки Иваны Малич. Артист состоит в отношениях с девушкой с 2022 года.

Ранее мы писали, что Милош Бикович оконфузился, забыв русский язык.

Также Бикович высказался о переезде в Москву.