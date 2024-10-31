«Полно русских без недвижимости»: актер Милош Бикович о переезде в Москву

Сербский актер Милош Бикович посетил светскую премьеру сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Звезда фильма «Холоп» признался, что уже практически переехал в Москву с семьей. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Мы уже практически переехали», - заявил Милош журналистам.

При этом он не стал отвечать на вопрос о покупке квартиры в российской столице и подчеркнул, что это совершенно необязательно.

«Не думаю, что наличие недвижимости вас сделает более русским. Полно русских без недвижимости», - сказал Бикович.