Опубликовано 31 октября 2024, 20:301 мин.
«Полно русских без недвижимости»: актер Милош Бикович о переезде в Москву
36-летний актер Милош Бикович заявил, что наполовину перебрался в Москву.
© Starface.ru
Сербский актер Милош Бикович посетил светскую премьеру сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Звезда фильма «Холоп» признался, что уже практически переехал в Москву с семьей. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Мы уже практически переехали», - заявил Милош журналистам.
При этом он не стал отвечать на вопрос о покупке квартиры в российской столице и подчеркнул, что это совершенно необязательно.
«Не думаю, что наличие недвижимости вас сделает более русским. Полно русских без недвижимости», - сказал Бикович.
Ранее 36-летний актер Милош Бикович дал редкий комментарий о сыне. Он признался, что иногда бывает тяжело, поскольку они с женой и ребенком живут на несколько стран: в Белграде, Черногории, Москве.
Источник фото:Starface.ru
Автор:Анна Воробьева