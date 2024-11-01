«Сейчас нормально сказал, да?»: Милош Бикович оконфузился, забыв русский язык

Сербский актер Милош Бикович вышел в свет и оконфузился, забыв русский язык. Об этом сообщает Вокруг ТВ.

В Москве состоялась премьера сериала «Дайте шоу». Мероприятие посетили Алсу, Игорь Верник и Милош Бикович — исполнитель главной роли. Артист захотел поделиться впечатлениями от проделанной работы и поднялся на сцену. Однако, начав речь, сербский актер забыл значение русских слов и назвал прошедшие съемки «фиговыми».

«Есть сериал, он говорит за себя. Эти прекрасные люди сделали замечательную работу. Хочу сказать, что редко бывает в жизни, когда и процесс, и результат фиговые», — произнес актер», — высказался артист.

Заметив смущенные лица в зале, Милош осознал, что совершил ошибку. Бикович пытался подобрать нужные слова, чтобы передать эмоции.

«Нет-нет, охрененные! Как по-русски сказать. Когда и то, и другое получаются круто. Сейчас нормально сказал, да? Мы живем ради того, чтобы то, что мы делаем, доставляло нам удовольствие. И чтобы потом зритель не сжег нас на улице», — заявил актер.

Также Бикович поблагодарил съемочную команду за пройденный путь.

Ранее 36-летний актер Милош Бикович заявил, что наполовину перебрался в Москву. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».