«Недорого»: певца Шуру заметили подметающим улицы Москвы шваброй

Певец Шура взял в руки швабру и стал убирать улицы Москвы. Артист опубликовал кадры в соцсетях и вызвал восторженные отзывы у поклонников.

Популярный исполнитель часто удивляет фанатов своими выходками. На днях он показал, как чистит тротуар на одной из улиц столицы. В руках у звезды была швабра, и он умело орудовал ею. При этом Шура не стал надевать специальную одежду, которую можно испачкать. Он предстал в стильном образе – зауженных джинсах, куртке, с сумкой и в белоснежных кроссовках на массивной подошве.

На кадрах певец размахивал шваброй под песню Муслима Магомаева «Лучший город Земли». Он не забыл подписать публикацию.

«Моя Москва! Пою, гадаю, ворожу и дороги приберу. Обращайтесь в ваш ЖЭК, недорого», – отметил артист.

Поклонники поддержали кумира и посоветовали всем следовать его примеру. Некоторые отметили, что Шура прекрасно выглядит и ведет себя как «красавчик».