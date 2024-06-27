«Недорого»: певца Шуру заметили подметающим улицы Москвы шваброй
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Певец Шура взял в руки швабру и стал убирать улицы Москвы. Артист опубликовал кадры в соцсетях и вызвал восторженные отзывы у поклонников.
Популярный исполнитель часто удивляет фанатов своими выходками. На днях он показал, как чистит тротуар на одной из улиц столицы. В руках у звезды была швабра, и он умело орудовал ею. При этом Шура не стал надевать специальную одежду, которую можно испачкать. Он предстал в стильном образе – зауженных джинсах, куртке, с сумкой и в белоснежных кроссовках на массивной подошве.
На кадрах певец размахивал шваброй под песню Муслима Магомаева «Лучший город Земли». Он не забыл подписать публикацию.
«Моя Москва! Пою, гадаю, ворожу и дороги приберу. Обращайтесь в ваш ЖЭК, недорого», – отметил артист.
Поклонники поддержали кумира и посоветовали всем следовать его примеру. Некоторые отметили, что Шура прекрасно выглядит и ведет себя как «красавчик».
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