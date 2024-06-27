«Всем счастья»: решивший жениться певец Лепс установил личный рекорд в ходьбе

Певец Григорий Лепс рассказал о том, что к 62-летию установил личный рекорд в ходьбе, преодолев 62 километра. Ролик он опубликовал в соцсетях.

Знаменитость не только много выступает, но и занимается своим здоровьем. Еще давно в интервью он признавался, что обожает ходьбу. Как оказалось, каждый год артист устанавливает личные рекорды. Этот раз не стал исключением. Но дистанцию он выбрал не просто так, а приурочил к скорому 62-летию.

«На 62 года я прошел 62 километра. К сожалению, телефоны у нас здесь не всегда работали, но у нас есть часики, которые я сфотографировал, чтобы все было без обмана. В этот раз даже прошел быстрее, чем 60 километров, но у меня был хороший напарник, он меня тащил», – рассказал Лепс.

Он отметил, что все расстояние преодолел за 8 часов 35 минут и 54 секунды. На следующих кадрах певец показал отметки на его часах.

«Спасибо Богу, спасибо вам! Всем счастья, всем здоровья!» — добавил исполнитель.

Поклонники поддержали звезду и отметили, что он прекрасно выглядит. Не обошлось без комментариев о том, что Григорий старается держать себя в форме ради молодой возлюбленной. Ранее мы писали о том, что артист вышел на публику с 18-летней девушкой и назвал ее своей невестой. Она прокомментировала слухи, которые сразу же появились в прессе.