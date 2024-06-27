«Болото засасывает»: Анфиса Чехова рассказала, как справилась с депрессией

Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своей борьбе с депрессией. Ее слова приводит Пятый канал.

По мнению артистки, бороться с депрессией бессмысленно, поскольку в борьбе не рождается ничего хорошего. Знаменитость уточнила, что депрессия является результатом внутренних химических, гормональных и психологических изменений.

«Есть дисфория, а есть и противоположное, когда ты просто чувствуешь себя печальным, грустно, вот это уныние, а оно как болото засасывает», — поделилась телеведущая.

Чехова отметила, что сначала следует проанализировать глубину своей проблемы и обратиться к специалисту, если она приобретает серьезный характер. Звезда призналась, что ей приходилось принимать антидепрессанты. Она добавила, что употреблять лекарства нужно лишь тогда, когда самостоятельно не получается избавиться от «состояния дна».

Ранее Анфиса Чехова поделилась секретом воспитания детей.

Также Чехова раскрыла свой главный страх.