«Недолюбленность в каждом слове»: Собчак осудили за высмеивание Самойловой в Париже

Катя Гордон осудила Ксению Собчак после слов о позоре Оксаны Самойловой в Париже. Юрист встала на защиту модели в Telegram-канале.

В Париже проходит Неделя моды, которую посетили многие звезды из России. Как выяснилось, Оксана Самойлова оконфузилась на показе Balenciaga: модель не пустили на мероприятие, несмотря на купленный билет. Об инциденте рассказала Ксения Собчак, которая затем столкнулась с критикой Гордон. По мнению юриста, журналистка опозорила Оксану из-за собственных комплексов и недолюбленности.

«Откуда в человеке из обеспеченной питерской семьи столько нищенского комплекса девочки, которой очень надо замуж за богатого…?! Недолюбленность в каждом слове и проекте», — заявила Катя.

На данный момент ни Собчак, ни Самойлова не комментировали высказывание Гордон.

