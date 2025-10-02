«Мы не продажные подлецы»: Катя Гордон выступила против травли Елены Товстик

Юрист Катя Гордон обратилась к своим подписчикам и попросила их не травить Елену Товстик, интересы которой она представляла до недавнего времени.

«Попрошу вас не отказывать в поддержке добрым словом Лене. Я сделала свою работу. Я просто не сопровождаю ее дальше в суде. Это вовсе не значит, что я или вы, моя армия, должны как-то негативно о ней отзываться! Мы не продажные подлецы, мы не должны уподобляться тем, кто так живет и работает! Кукусики, не обижаем моих клиентов. Даже бывших», — написала Катя в своем Telegram-канале.

Кроме того, она высказалась против адвоката Александра Добровинского, обвинив коллегу в нечестности. По словам Гордон, команда Добровинского якобы отправляет в СМИ различные информационные вбросы о ней.

«Гордон купили... Гордон тварь... В прошлый раз они вбрасывали дичь про мою личную жизнь. Далее СМИ извинялись… Как всегда со злобой и завистью. Заявление в Минюст по этому персонажу, сдавшему экзамен на адвоката почему-то в Чечне, я отправила. Абсолютный провокатор и не очень умный, на мой взгляд, человек», — высказала мнение Катя.

Ранее Гордон заявила, что сама прекратила сотрудничество с Еленой Товстик, так как жена миллиардера консультировалась с еще одним специалистом, который настаивал на оспаривании брачного договора в суде. В итоге мнения сторон разошлись, поэтому Катя приняла решение выйти из дела.