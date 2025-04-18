Недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии
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Недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии. Виктория опубликовала трогательный пост в соцсети.
Весной 2025 года Александр и Виктория впервые стали родителями. У супругов родился сын по имени Федор. Актер, несмотря на рождение первенца, не отменил рабочие поездки, но также старается участвовать в воспитании ребенка.
В личном блоге Виктории появилось фото, сделанное во время прогулки с сыном. На нем запечатлены детская коляска и обнимающиеся звездные родители. Супруга Петрова дала понять, что наслаждается новым статусом.
«12 дней абсолютного счастья», — подписала она снимок.
К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали супругам счастья.
«Молодые родители, самого нежного и доброго вашей семье и малышу», — написали россияне.
Ранее Александр Петров признался, что изменит карьерный путь ради новорожденного сына. Подробности читайте в этой новости.
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