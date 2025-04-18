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Опубликовано 18 апреля 2025, 16:30
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Недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии

Недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии

© Starface.ru

Недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии. Виктория опубликовала трогательный пост в соцсети.

Весной 2025 года Александр и Виктория впервые стали родителями. У супругов родился сын по имени Федор. Актер, несмотря на рождение первенца, не отменил рабочие поездки, но также старается участвовать в воспитании ребенка.

В личном блоге Виктории появилось фото, сделанное во время прогулки с сыном. На нем запечатлены детская коляска и обнимающиеся звездные родители. Супруга Петрова дала понять, что наслаждается новым статусом.

«12 дней абсолютного счастья», — подписала она снимок.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали супругам счастья.

«Молодые родители, самого нежного и доброго вашей семье и малышу», — написали россияне.

Недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Александр Петров признался, что изменит карьерный путь ради новорожденного сына. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Филипп Киркоров показал кулич за 100 тысяч от ресторатора Дениса Симачева.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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