Недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии. Виктория опубликовала трогательный пост в соцсети.

Весной 2025 года Александр и Виктория впервые стали родителями. У супругов родился сын по имени Федор. Актер, несмотря на рождение первенца, не отменил рабочие поездки, но также старается участвовать в воспитании ребенка.

В личном блоге Виктории появилось фото, сделанное во время прогулки с сыном. На нем запечатлены детская коляска и обнимающиеся звездные родители. Супруга Петрова дала понять, что наслаждается новым статусом.

«12 дней абсолютного счастья», — подписала она снимок.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали супругам счастья.

«Молодые родители, самого нежного и доброго вашей семье и малышу», — написали россияне.