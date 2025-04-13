«Это папа на экране?»: Александр Петров признался, что изменит карьерный путь ради новорожденного сына

Саша Петров сообщил, что изменит карьерный путь ради сына.

Недавно актер раскрыл, что впервые стал отцом: у него родился наследник по имени Федор. Именно по этой причине Петров задумался о своей карьере и о фильмах, в которых ему следует сниматься.

По словам Александра, будучи в новом статусе отца, ему теперь тщательно придется отбирать материал для съемок, чтобы в будущем он смог показать свои фильмы сыну. Ему важно, чтобы ребенок смог оценить творчество папы.

Петров заявил, что теперь он будет двигаться в другом направлении, которое подойдет его семье, и привел в пример фильм «Горыныч», который в будущем он посмотрит вместе с сыном. Подробности приводит StarHit.

«В какой-то момент осознал, что когда-нибудь у нас с женой будут дети — тогда еще Вика не была беременна, и ребенку будет год-два. Что ребенку показать, чтобы он понял — это папа на экране? "Полицейского с Рублевки"? "Текст"? Рановато... Собственно, на съемках "Горыныча" мы узнали о беременности. И этот фильм мы точно покажем малышу», — разоткровенничался артист.

Ранее мы писали о том, что 36-летний актер Александр Петров впервые вышел в свет после рождения сына.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы в семье.