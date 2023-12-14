Недавно родившая Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства

Недавно родившая актриса Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В последнее время услуга суррогатного материнства стала особенно востребованной среди россиян. Кожевникова, как многодетная мать, выступила против этого. Актриса считает, что женщины должны сами вынашивать ребенка.

«Детей не покупают! Это — не товар!» — пояснила артистка.

Кроме того, Мария считает, услуги суррогатного материнства пагубно влияют на человечество. Знаменитость отметила, что, пользуясь этим, будущие родители обманывают природу.

«Очевидно, что ни к чему хорошему это не приведет», — высказалась звезда «Универа».

Напомним, что осенью 2023 года Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Артистка родила сына. Отметим, что пока она не раскрывала имя малыша.

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