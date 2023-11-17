«Я решила»: Мария Кожевникова заявила, что мать съезжает из ее дома

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала, что ищет для матери отдельное жилье. Раньше родительница жила в доме с дочерью и ее семьей, но теперь съезжает оттуда. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

Актриса призналась, что после рождения четвертого ребенка, в их семейном гнездышке стало намного меньше места. Поэтому было решено, что мама Марии будет жить отдельно. На данный момент они занимаются поиском квартиры, которая подходила бы под все требования женщины.

«Мы приняли решение, а точнее я решила купить маме квартиру. Возможно, выберем недалеко от школы, чтобы детки могли у нее оставаться», — написала Кожевникова в соцсетях.

Оказалось, что женщина прожила в доме родных почти 10 лет. Она переехала для того, чтобы помогать внукам. Знаменитость признавалась, что муж был не против такого решения. По ее словам, у них сложились прекрасные отношения, и никаких конфликтов не было.

Напомним, что в конце сентября актриса рассказала радостную новость о рождении четвертого ребенка. Поклонники думали, что в этот раз у супругов появится девочка, но родился еще один сын. Кроме него, они воспитывают девятилетнего Ивана, восьмилетнего Максима и шестилетнего Василия.

Ранее Мария Кожевникова поделилась неожиданной новостью об отъезде из России.