Недавно родившая Краймбрери публично обратилась к мужу Манукяну после премии

Недавно родившая Мари Краймбрери публично обратилась к мужу Давиду Манукяну после премии. Певица опубликовала пост в личном блоге.

В начале лета состоялась музыкальная премия, на которой Мари получила награду как «Лучшая исполнительница». Артистка совсем недавно стала мамой, поэтому у нее не так много было времени на подготовку. При этом она отметила, что гордится собой и не верит, что заветная награда стала ее.

«Когда-то я была никому не известной девочкой, писала песни на диктофон и смотрела премию по ТВ. Я до сих пор не верю, что жизнь из телевизора стала моей реальностью», — высказалась она.

Отдельно певица обратилась к мужу Давиду Манукяну. Она поблагодарила его за поддержку «в новых обстоятельствах».

«И спасибо моему мужу за то, что в новых обстоятельствах нашей жизни он каждый день поддерживал меня во всем», — написала артистка.

Напомним, Мари и Давид сыграли свадьбу в феврале 2025 года.

Ранее Давид Манукян признался, что переживал на партнерских родах с Мари Краймбрери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ани Лорак отменила все июньские концерты в России.