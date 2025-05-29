«Не могу сказать, что это было страшно»: Дава впервые рассказал о партнерских родах с Мари Краймбрери

Рэпер Дава впервые рассказал о партнерских родах с певицей Мари Краймбрери. По его признанию, ему не было сильно страшно, но было волнение, так как он видел, что его жене тяжело.

В шоу «УТРО. ТНТ» Дава поделился подробностями появления на свет своей дочери. Новости о рождении ребенка появились в СМИ 19 мая после того, как новоиспеченные родители опубликовали в соцсетях фото с младенцем. Также артисты поделились снимками, сделанными в родильной палате. По ним стало понятно, что Дава был рядом с Мари в самый важный момент — он держал ее за руку и старался поддерживать.

По словам рэпера, он сильно переживал за жену, но старался не показывать это, так как понимал – если он будет волноваться, то и Краймбрери тоже.

«Не могу сказать, что это было страшно. Были моменты, когда ты переживаешь, видишь, что твоему любимому человеку тяжело, но, конечно, надо собраться. Если ты начнешь паниковать, твоя женщина сразу это почувствует», - поделился Дава.

Артист признался, что не знает, насколько хорошо справился на партнерских родах. Он отметил, что этот вопрос нужно адресовать Мари.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, как изменились гонорары Давы после свадьбы с Мари Краймбрери.