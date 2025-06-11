Обновившая украинский паспорт Ани Лорак отменила все июньские концерты в России

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, внезапно отменила четыре сольных концерта в разных городах России. Артистка заверила, что вынуждена была принять такое решение не по своей инициативе.

«Дорогие друзья! По независимым от меня причинам запланированные на июнь концерты в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске переносятся на новые даты, которые будут объявлены вскоре», — заверила Лорак в соцсети «ВКонтакте».

Она не стала раскрывать причину отмены гастролей и передала слово организаторам концертов. При этом они также заверили, что не виноваты в произошедшем, и призвали поклонников не сдавать билеты, так как они будут действительны на новые даты.

«Текущие обстоятельства не позволяют провести концерты в данных городах в июне», — сообщили организаторы.

Отметим, концерты Ани Лорак должны были пройти с 13 по 16 июня. Она обещала поклонникам исполнить хиты из альбомов «Я жива» и «Остров», а также представить новые песни.

Напомним, Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области Украины. Поле начала СВО она получила российское гражданство и продолжила выступать с концертами в России. При этом артистку подозревали в спонсировании ВСУ, однако она опровергла все домыслы.

В апреле 2025 года в СМИ появилась информация, что Ани Лорак в тайне обновила свой украинский паспорт. Певице для этого пришлось ехать в соседние страны: Грузию или Армению. По новым правилам Лорак осталась без отчества Мирославовна — в украинских паспортах их теперь не указывают.

Ранее концерты Ани Лорак на Ставрополье оказались под угрозой срыва. Местные активисты потребовали отменить выступления из-за слухов о связи артистки с ВСУ.