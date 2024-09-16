«Недалекие мымры»: Рудковская ответила женщинам, назвавшим ее бабкой

Продюсер Яна Рудковская призналась, что ее назвали бабкой после публикации фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

49-летняя бизнесвумен не захотела молчать и ответила недоброжелателям.

«Как язык поворачивается называть «бабками» женщин, которым 45 плюс? Мне тут недавно написали пару недалеких мымр, увидев в соцсетях мои фото в купальнике. В основном так говорят малолетние девицы или 35-летние дамы небольшого ума. Эйджизм — дискриминация людей по возрасту — это ужасно, отвратительно. Мы все стареем. То есть каждая из этих недалеких дам рано или поздно придет к 45-65 годам, и если повезет к 70 и дальше…», - поделилась Рудковская.

Продюсер отметила, что в любом возрасте можно выглядеть как младше, так и старше своих лет. Она также посоветовала хейтерам «не плевать в колодец, из которого придется скоро напиться».

Ранее Яна Рудковская заступилась за артистов, которых требуют признать иноагентами.

Также Рудковская высказалась об обмане Егора Крида.