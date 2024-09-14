«Справедливость победит»: Яна Рудковская поддержала артистов, которых требуют признать иноагентами

Яна Рудковская вступилась за артистов, которых требуют признать иностранными агентами.

Звездный продюсер не смогла пройти мимо новости о том, что некоторые российские исполнители могут попасть в определенный реестр из-за выступления на немецком музыкальном фестивале.

В своем телеграм-канале Яна высказалась на этот счет, согласившись со словами исполнительного директора Black Star Пашу. Она уверена, что ситуация разрешится и что правда будет на стороне артистов, которых хотят оклеветать.

«Уверена, при проверке во всем разберутся и справедливость победит. Как бы еще потом доносчикам не пришлось публично извиняться за клевету», — написала супруга Евгения Плющенко у себя в Telegram-канале «Голубь мира Яна Рудковская».

Напомним, что Jony, Бьянку и Клаву Коку представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией требует внести в реестр иноагентов из-за выступления в Германии на фестивале Glomotion. Виталий Бородин утверждает, что российские артисты якобы получили гонорар не в рублях, из-за чего их подозревают в иностранном финансировании.

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка ответила на призывы признать ее иноагентом.

Также сообщалось, что группа RASA опровергла обвинения в спонсировании ВСУ.