«Нечего ей возразить»: Лолита рассказала, как Пугачева отреагировала на «голую» вечеринку

Певица Лолита заявила, что Алла Пугачева «влепила» ей за участие в «голой» вечеринке. Милявская рассказала о реакции коллеги на скандальное мероприятие в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

15 апреля 2024 года Алла Пугачева отметила 75-летие. В честь юбилея певицы Ксения Собчак сняла про нее фильм, в котором приняли участие Татьяна Тарасова, Манижа, Лолита Милявская.

Исполнительница хита «На Титанике» не скрывает, что дорожит дружбой с Пугачевой и ее советами. Как выяснилось, певица не бросила Лолиту даже после скандала с «голой» вечеринкой. По словам Милявской, Алла Борисовна «влепила» ей за появление на мероприятии.

«В очередной раз сказала: «Надо бы быть умнее в этом возрасте». И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», — рассказала Лолита.

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