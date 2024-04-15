«Обида на долгие года»: Лолита рассказала о том, как ее при всех унизила Пугачева

Певица Лолита Милявская заявила об обиде на Аллу Пугачеву и сравнении с собачкой. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, которая выпустила видео к 75-летию Пугачевой.

15 апреля Алла Борисовна отмечает юбилей, а родственники, друзья и коллеги публично поздравляют ее с праздником. Собчак выпустила фильм с фанатами Пугачевой, но там прозвучали не только комплименты в адрес певицы, но и громкие заявления. Так, Лолита Милявская призналась, что могла обидеться на Пугачеву за ее резкие обращения.

«Человек, на которого я очень сильно обижалась, и мне казалось, что когда-нибудь я расскажу как она меня обидела. А потом я понимала, что я просто дуреха, которой очень повезло», – поделилась звезда.

Милявская вспомнила случай, когда еще выступала в дуэте «Академия». Тогда Алла Борисовна взяла их с собой на гастроли. В один из таких вечеров Лолите предложили выпить, и она не отказалась.

«Я ляпнула что-то из серии сейчас спою, значит. Алла Борисовна сказала тогда громко при всех: «С тобой так же весело как с моей покойной собачкой Жужей». Это была обида на долгие года», – призналась брюнетка.

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