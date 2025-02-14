«Не знаю, как дальше жить»: затравленная Седокова дала новый комментарий о смерти Тиммы

42-летняя певица Анна Седокова заявила о дыре в сердце после смерти Яниса Тиммы. Артистка дала новый комментарий о трагедии с баскетболистом в соцсети.

В личном блоге Анна опубликовала отрывок песни «На волне», текст которой оказался пророческим. В ней звучат строки: «Я боюсь проснуться без тебя, Я боюсь, что ты поверишь людям. Развела нас зимушка-зима». По словам певицы, она пообещала себе писать только счастливые тексты, однако пока у нее это не получается. Анна отметила, что встречает День всех влюбленных с разбитым сердцем.

«В какой-то момент я решила, что больше не буду писать песни, потому что каждая из них сбывалась пророчески. Я буду писать только счастливые. И это было сложно, потому что я не умела. И вот завтра день большой любви, который я встречаю с огромной дырой в сердце. Я правда не знаю, как дальше жить», — высказалась знаменитость.

Напомним, в декабре 2024 года ушел из жизни Янис Тимма. После его кончины Анна столкнулась с критикой и травлей в соцсети.

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