«Янису передали компромат на Анну»: Катя Гордон заявила, что бывший муж Седоковой был уверен в ее изменах

Адвокат Катя Гордон помогает семье Яниса Тиммы узнать всю правду о его смерти. Также она делится новой информаций с теми, кто следит за ситуацией. В своем Telegram-канале Гордон раскрыла, какой компромат нашла ее команда на Седокову.

По словам Екатерины, Янису перед смертью передали конфиденциальные сведения об Анне. Баскетболист не смог с этим справиться. Говорит о том, что спортсмена убили, оснований нет, заявила Гордон. Вероятно, он просто «погиб», узнав всю правду.

«По итогам нашего личного расследования Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне. При этом, полагаю, что говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья», — написала адвокат.

Также в беседе с Kp.ru Екатерина раскрыла суть компромата. Оказалось, что в нем шла речь об изменах со стороны Седоковой.

Ранее сообщалось, что исполнительница даст первый концерт после смерти Яниса Тиммы. На мероприятие в Казахстане раскуплены почти все билеты.