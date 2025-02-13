Трудится на двух работах: дочь Волочковой не позволяет себе отдыхать из-за свадьбы за 10 млн

19-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна готовится к свадьбе с возлюбленным Никитой. Торжество запланировано на 26 апреля и пройдет в Санкт-Петербурге, в роскошном особняке Мясникова. Организацией занимается сама балерина, и, по предварительным оценкам, праздник обойдется почти в 10 миллионов рублей. Чтобы накопить внушительную сумму, дочери звезды приходится трудиться на двух работах.

Несмотря на желание Ариадны провести свадьбу без лишнего пафоса и звездных гостей, экс-прима Большого театра предсказывает событие грандиозного масштаба, сравнивая свою свадьбу со «свадьбой века», а торжество дочери — как минимум со «свадьбой года». Из-за большого размаха мероприятие влетит в копеечку.

Наследница балерины старается быть финансово независимой и много работает. Она пишет картины, преподает английский и французский языки онлайн. Жених Ариадны, Никита, зарабатывает на жизнь пением в хоре. Молодые люди стараются самостоятельно закрывать финансовые потребности.

«Она очень талантлива, пишет картины, занимается благотворительностью!», — рассказала Волочкова Woman.ru.

Телеведущая Елена Николаева, супруга отца Ариадны Игоря Вдовина, хвалит падчерицу и отмечает, что та очень талантливый преподаватель, от которого просто без ума дети. Она уверена, что у девушки есть дар.

О помолвке Ариадны стало известно в январе этого года. Девушка пришла на день рождения мамы вместе со своим женихом Никитой и продемонстрировала помолвочное кольцо.

Ранее Елена Николаева намекнула, что Анастасия Волочкова, мечтающая устроить королевскую свадьбу для единственной наследницы, совсем не знает Ариадну.