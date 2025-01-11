«Не знал, что она болела»: Иван Охлобыстин высказался об уходе из жизни Евгении Добровольской

Иван Охлобыстин публично почтил память, ушедшей из жизни Евгении Добровольской. Актер признался, что не знал о серьезной болезни своей подруги, из-за чего новость о произошедшей трагедии повергла его в шоковое состояние.

Иван вспомнил, как однажды они вместе с Евгенией работали над фильмом «Реальные кабаны», съемки которого проходили в 2009 году. После чего их общение было не таким частым, а встречи довольно эпизодическими.

Охлобыстин также подчеркнул, что Добровольская была не только талантливой актрисой, но и довольно приятным человеком, способным быстро поднять настроение.

Иван уверен, что еще увидится с подругой, поэтому он прощается с ней не надолго.

«Я не знал, что она болела. Мы давно не снимались вместе, но пересекались по жизни… Она была прекрасной актрисой… Женя была прекрасным человеком. Свидетельницей у нас на свадьбе была. Дружище, красивая женщина, всегда смешлива, весела, оптимистична. У меня нет ощущения, что я с ней расстался. Она полностью себя реализовала. Жаль, что ее не будет у нашего театрального искусства, очень жаль», — поделился Охлобыстин в беседе с изданием StarHit.

Ранее мы писали о том, что Никита Ефремов сделал заявление о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской.

Также сообщалось, что раскрыта причина смерти 60-летней актрисы Евгении Добровольской.