Раскрыта причина смерти 60-летней актрисы Евгении Добровольской

Причиной смерти Добровольской стала сердечная недостаточность на фоне рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

10 января стало известно о смерти 60-летней актрисы Евгении Добровольской. В МХТ им. Чехова, где она трудилась, сообщали, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Позже источник NEWS.ru в театральных кругах рассказал, что Добровольская последний год боролась с раком.

«Мне еще летом печальный Игорь Золотовицкий сказал, что две актрисы умирают от рака. Одна из них — Евгения Добровольская», — сообщил собеседник.

По данным журналистов, на фоне рака у актрисы развилась острая сердечная недостаточность, которая и стала причиной смерти. Известно, что в 2024 году Добровольская сильно похудела.

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