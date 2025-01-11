«Считаю важным написать»: Никита Ефремов сделал заявление о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской

Актер Никита Ефремов прокомментировал смерть бывшей жены отца Евгении Добровольской. В своем блоге сын актера Михаила Ефремова подчеркнул, что покойная актриса не его мать, так как многие подписчики начали выражать ему соболезнования.

«Друзья. Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте, по возможности», — попросил Никита.

Он также дополнил пост эмодзи со сложенными в мольбе руками.

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, был вторым мужем Евгении Добровольской. Артисты поженились в 1990 году. Через год у пары родился общий сын Николай. В 1997 году супруги развелись.

Никита Ефремова является сыном Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Родители разошлись в 1990 году, когда будущему актеру было всего два года.

10 января стало известно о смерти 60-летней актрисы Евгении Добровольской. В МХТ им. Чехова, где она служила, сообщали, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. На фоне рака у актрисы развилась острая сердечная недостаточность, которая и стала причиной смерти. Известно, что в 2024 году Добровольская сильно похудела.