«Не жена, а собутыльница»: в Сети появились неожиданные подробности брака Валерия Леонтьева

В последнее время все внимание публики приковано к Валерию Леонтьеву. Мужчина давно не проживает на территории РФ и, кажется, о возвращении не думает. Кроме того, артист оборвал все связи с коллегами, не дает никаких интервью, вот почему о нем отсутствует информация. Поговаривают, в США у музыканта не все так успешно. Именно этим объясняют его тайные приезды в Россию на заработки и открытие бизнеса по уходу за собаками в Майами. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев высказался о ситуации Леонтьева.

По мнению мужчины, певец правильно сделал, открыв парикмахерскую для собак. Как владелец трех питомцев, Рустам знает, что уход за ними очень дорогой. Вот почему он считает: бизнес Леонтьева будет приносить ему большую прибыль.

«Чтобы только с собакой сделали какие-то манипуляции, нужно отдать немалую сумму. Помыли, постригли ее, а стригут три часа, уложили феном, и это будет стоить 150 долларов», — высказался Солнцев.

Прокомментировал мужчина и брак артиста с Людмилой Исакович. К слову, об избраннице Валерия Рустам не самого лучшего мнения.

«Это такая прожженная женщина. Конечно, она ему никакая не жена, а собутыльница. Но они как-то прижились, документы оформили и сидят вместе», — резюмировал мужчина.

Ранее Солнцев обвинил Григория Лепса в алкоголизме и заявил, что он «не может любить женщину». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно об операциях 74-летнего Леонтьева. Поговаривают, мужчина не покидает кабинет врача в США.