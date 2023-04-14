Больные колени и травма глаза: 74-летний Валерий Леонтьев не покидает кабинет врача в США

Валерий Леонтьев уже давно уехал из России. Он не дает никаких интервью, не пользуется социальными сетями. Кроме того, артист всячески оборвал все связи с коллегами. На сегодняшний день ситуация сложилась так, что о судьбе 74-летнего мужчины почти нет никакой информации. Однако на связь с журналистами из kp.ru вышел Сергей Лавров и поделился некоторыми данными.

По словам промоутера, Леонтьев сейчас проживает в США, однако говорить о благополучии не стоит. Дело в том, что артист имеет серьезные проблемы со здоровьем, избавляться от которых он решил в другой стране. Сейчас он лечит больные колени и сражается с последствиями неудачной пластики.

«У Леонтьева уже более 20 лет проблемы с ногами. Сначала он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на другой. Со временем проблема не ушла, пришлось снова оперировать», — сообщил Лавров.

Кроме того, полтора года назад певец перенес и хирургическое вмешательство на глазах. В далеком прошлом Валерий сделал неудачную пластику, в результате которой у него не закрывались глаза, «а уснуть с такой травмой невероятно трудно».

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