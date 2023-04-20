«Такие люди рано слабеют»: известный мужчина обвинил Григория Лепса в алкоголизме

В последнее время все внимание публики приковано к Григорию Лепсу. Мужчина не скрывает: развод с супругой ему дался тяжело, но при этом он регулярно появляется на публике с новой спутницей. Не так давно артист назвал 14-летнюю крестницу своей «новой бабой», после этого все медийное пространство было посвящено ему. В эксклюзивной беседе с изданием «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Мужчина, в присущей ему манере, гневно высказался в адрес Лепса. По его мнению, певец злоупотребляет алкоголем, и из-за этого он утратил свою мужскую силу.

«Лепс злоупотребляет алкоголем и, судя по всему, чем-то еще. Но если отойти от этого кейса и рассмотреть певца как человека, который готов кого-то любить физической, чувственной любовью, в этом смысле он, извините, все», — заявил Рустам.

В качестве аргументов такой позиции Солнцев привел его недавний брак и роман с Лизой Ридель. Мужчина считает, что все эти женщины сбежали от Григория.

«Петь песни о своих чувствах Лепс еще способен, а вот любить другую женщину — нет. Слишком много было лет злоупотреблений. Такие люди рано слабеют», — резюмировал Рустам.

Ранее мы писали о том, что Григорий назвал стоимость выступления на свадьбе. Артист внезапно заявил: «Собирайте с миру по нитке». Полное высказывание исполнителя хита «Натали» читайте здесь.