«Не заслужил»: SHAMAN рассказал об отсутствии у него друзей
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Певец SHAMAN заявил, что у него нет друзей в Москве. Об этом он рассказал Пятому каналу.
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал за кулисами праздника в честь 75-летия Юрия Куклачева о том, что он считает настоящей дружбой.
По словам певца, в Москве он пока не нашел тех, кто мог бы стать его друзьями.
«Это хороший вопрос, потому что настоящих друзей здесь, в Москве, у меня нет. Может, я еще не заслужил настоящих друзей. Такое тоже может быть. Но одно могу точно сказать: дружба — понятие круглосуточное. Это 100%. Для меня так, да», — объяснил он.
SHAMAN рассказывал, что испытывает проблемы с социализацией. Так, артист жаловался на назойливых фанатов, из-за которых он не может спокойно выйти из дома — его регулярно просят о совместных фотографиях. Даже с охранниками певец не чувствует себя комфортно на улице.
Ранее мы писали о том, что выходка фанатки SHAMAN обескуражила зрителей на концерте в Петербурге.