«Не заслужил»: SHAMAN рассказал об отсутствии у него друзей

Певец SHAMAN заявил, что у него нет друзей в Москве. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал за кулисами праздника в честь 75-летия Юрия Куклачева о том, что он считает настоящей дружбой.

По словам певца, в Москве он пока не нашел тех, кто мог бы стать его друзьями.

«Это хороший вопрос, потому что настоящих друзей здесь, в Москве, у меня нет. Может, я еще не заслужил настоящих друзей. Такое тоже может быть. Но одно могу точно сказать: дружба — понятие круглосуточное. Это 100%. Для меня так, да», — объяснил он.

SHAMAN рассказывал, что испытывает проблемы с социализацией. Так, артист жаловался на назойливых фанатов, из-за которых он не может спокойно выйти из дома — его регулярно просят о совместных фотографиях. Даже с охранниками певец не чувствует себя комфортно на улице.

Ранее мы писали о том, что выходка фанатки SHAMAN обескуражила зрителей на концерте в Петербурге.