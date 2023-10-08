Безопасных мест мало: Анатолий Вассерман предостерег Аллу Пугачеву от переезда

Анатолий Вассерман порекомендовал Алле Пугачевой не уезжать из Израиля, об этом пишет mk.ru.

Из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем российские звезды, живущие там последний год, вынуждены думать о смене места жительства. В Сети ходят слухи о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) собираются переехать либо в Латвию, либо в США.

Однако эрудит Анатолий Вассерман заявил, что Пугачевой опасно уезжать в Америку из-за нестабильной ситуации в стране.

«С моей точки зрения, отъезд Аллы маловероятен, тем более, что в США есть свои проблемы и тоже достаточно серьезные. В 2020-м году демократы раскрутили в качестве оружия против республиканцев движение боевиков. Сейчас это движение уже без прямого участия демократов постепенно расползается. Безопасных мест в Америке осталось довольно мало», — объяснил он.

Кроме того, власти Израиля, по словам Вассермана, очень быстро устранят противников на своей территории.

«На мой взгляд, Алла Пугачева будет продолжать жить в Израиле. В таких случаях трудно за что-то ручаться. Но, думаю, что уже в ближайшие дни Израиль зачистит всех нападавших», — рассказал эрудит.

Ранее мы писали о том, что директор Аллы Пугачевой прокомментировала новости об экстренном переезде певицы из Израиля.

*признан иностранным агентом на территории России.