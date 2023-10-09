Дочь Любови Успенской не могла привыкнуть к перекошенному лицу после аварии. Татьяна Плаксина поделилась откровением в эфире шоу «Много половин».

Несколько лет назад Татьяна попала в аварию в Коста-Рике. В результате ДТП внешность певицы сильно пострадала. По воспоминаниям Плаксиной, у нее было разбито лицо. Артистка не могла принять произошедшие перемены.

«Мне так было некомфортно в новой шкуре — с перекошенным лицом, без зубов. В тот момент пришла в голову мысль побриться налысо», — поделилась воспоминаниями певица.

По мнению Татьяны, ее «роскошные волосы» не подходили к покалеченному лицу.

Чтобы исправить ситуацию, Плаксина пережила множество пластических операций. Звездная мама поддерживала ее во всех начинаниях.

«Я просто жила в клиниках. Отрабатывала концерт и летела к ней в больницу», — высказалась Успенская.

Ранее Любовь Успенская заявила о желании стать бабушкой и сравнила дочь с турками. Подробности смотрите в этой статье.