«Не выдержу»: бывшая жена Гуфа рассказала о серьезной болезни

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай рассказала, что достаточно тяжело перенесла коронавирус. По ее словам, общее самочувствие уже улучшилось — однако о пережитом она думает с содроганием.

Девушка сообщила о том, что подхватила вирус, еще 20 января. После этого она весь день не выходила на связь и объявилась лишь спустя сутки.

«Пупсики, мне лучше! Рада, что вчерашний день позади. Второй раз я такое не выдержу!» — написала она в своем Telegram-канале.

Успокоив подписчиков, которые начали не на шутку переживать из-за долгого отсутствия звезды, Айза решила с лихвой наверстать упущенное и за один день сделала множество публикаций. Среди прочего она сообщила, что вернулась в соцсеть X (бывший Twitter), напомнила подписчикам, что американский предприниматель Илон Маск «зиганул» на инаугурации президента США Дональда Трампа, и устроила свой разбор данного мероприятия.

Ранее Айза призналась, что потолстела из-за счастливых отношений.