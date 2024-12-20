Экс-жена Гуфа Айза рассказала о том, как ее жизнь изменилась с новым бойфрендом

Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, как изменилась ее жизнь после начала нового романа. Она пожаловалась, что стала набирать вес. Так, за неделю она поправилась на 1,5 кг.

В личном блоге экс-жена рэпера Гуфа призналась, что по какой-то причине и она, и ее бойфренд Степан потолстели. Причем мужчина старается соблюдать здоровый образ жизни.

«Только сегодня выясняли со Степаном, почему он набрал за неделю 3 кг, а я 1,5. При этом на постоянном спорте, на жестком графике питания, последний прием пищи в 6 и еще куча всего. Я предъявила ему, что его правильный режим — дерьмо. Эти подъемы в 6 утра и т. д. А оказалось, что мы просто счастливы», - пояснила Айза.

Блогерша уже признавалась, что очень счастлива в новых отношениях. Ее избранником является Степан Кузьменко, который, по словам девушки, очень романтичный и заботливый. Он постоянно готовит завтрак в постель для Айзы и дарит ей цветы.

Ранее Айза раскрыла, какой подарок получила от бывшего мужа Гуфа.